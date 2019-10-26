刑事局長黃明昭頒獎給遠傳電信總經理井琪，表揚遠傳電信的防詐措施。(翻攝照片／林郁平台北報導)

刑事局針對詐欺犯罪進行分析並研擬對策，統計前4名詐騙手法分別為猜猜我是誰、假冒公務機關、ATM解除分期付款及假網路拍賣，其中猜猜我是誰手法是指詐騙集團隨機撥電話給被害人，假冒被害人的親朋好友，藉機博取信任後，再以借錢、投資等話術詐騙取得財物；此種犯罪類型佔總電信網路詐欺案件達3成之多，且以亂槍打鳥的方式發話，造成民眾不堪其擾、民怨四起。

警方透過打擊詐欺犯罪中心協作平台，針對猜猜我是誰案件通話資料分析，與五大電信業者協調交流，快速掌握詐騙電話發話特徵，並透過165反詐騙諮詢專線、科技研發科及通訊監察科等技術部門，運用科技技術切入犯罪核心，利用協作平台情資交換功能，垂直掌握各轄詐欺據點動態、橫向整合犯嫌活動軌跡，盤整規劃打擊行動，指派數位鑑識單位，執行「猜除行動」，打擊各處詐騙機房，以迅速、有效打擊詐欺犯罪。

警方指出，各大電信公司在打詐行動中均負起社會責任，配合執行打擊詐欺犯罪，其中以「遠傳電信」執行效果最為顯著，遠傳先對離島基地台進行訊號及方向角調整，以改善過強的溢波訊號，防止遭詐欺集團利用；另將詐騙電話資料進行大數據分析，依據詐騙電話行為模式，找出關鍵因素，打造AI模型進行自主管理；自去年9月導入AI模型兩個月後，遠傳電信的詐騙電話數量從每月近300門，壓低至每月僅約20門，並穩定維持低檔至今。

警方表示，為有效防制詐欺犯罪，將持續與電信業者研商防制對策，整合國內警察機關，強力打擊詐騙集團，以瓦解犯罪集團組織，減少詐騙犯罪發生，確保民眾財產安全；同時亦提醒民眾，對於接獲不明來電假冒親朋好友，應小心謹慎求證，切勿心急隨意匯款或交付財物，以防上當受騙。

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(中時 )