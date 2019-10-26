英國卡車貨櫃39死藏屍案調查有新進度！據英調查人員表示，發現貨櫃牆上與手把滿是血手印，推測遭關在零下25度箱內的死者曾極力嘗試用力拍打以求外援，才留下血跡斑斑的血手印。

據英媒《每日郵報》報導，警方在貨櫃內的門把與牆面上發現一堆血手印，研判死者生前疑奮力拍打試圖逃生。緊急救援人員表示，一開門就被裡面的景象驚呆，「貨櫃門一打開，便看到數十具屍體堆疊，貨櫃內滿是血手印，應該是奮力拍打試圖逃生所致」，且這些死者幾乎是裸著身子或僅穿著薄衣，難以想像在零下25求救的畫面。

此外，越南人權組織「人權空間」（Human Rights Space）39名死者中，其中6名恐是越南籍，他們皆來自越南干祿縣。據英國廣播公司（BBC）報導，其中一人是26歲的越南女子范氏茶嵋（Pham Thi Tra My），她22日傳簡訊說她無法呼吸，之後音訊全無。

范氏茶嵋的兄弟姊妹們說，將范氏茶嵋送到英國需花費3萬英鎊（約新台幣117萬元），部分款項已經支付給人蛇集團，她最後一個已知所在地點是在比利時。

據英國廣播公司（BBC）報導，20歲越南人阮廷良（Nguyen Dinh Luong）的家人也擔憂阮廷良是39名死者之一，另有一名26歲男與一名19歲女等兩名越南人也在其中。19歲女子的親人說，她是在比利時當地時間22日上午7時20分打電話回家，說將進入貨櫃，之後會關機以防被查到，但之後就再沒有她的音訊，並收到人口販子的還款，而與她結伴同行的26歲男子的家人說，他們也收到款項。

(中時電子報)