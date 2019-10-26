英國警方調查埃塞克斯郡冷凍貨櫃39屍命案，似乎有突破進展？當地時間25日在逮捕第4名嫌疑犯。

調查進行同時，警方第一時間逮捕貨車司機羅賓遜（Morris Robinson）之外，他無辜表示打開貨櫃要拿文件時才發現裡頭有屍體，他平常載的貨櫃裝的都是餅乾和蘑菇。

後來突襲英格蘭柴郡的一處地點後，以涉嫌人口販運，以及殺人罪嫌，逮捕現年都是38歲的夫妻湯瑪斯與喬安娜‧馬赫(Thomas and Joanna Maher)，喬安娜正是本案關鍵貨車車頭的所有人。湯瑪斯據悉為一家貨運行老闆，這對夫妻是湯瑪斯與喬安娜‧馬赫(Thomas and Joanna Maher)，喬安娜正是本案關鍵貨車車頭的所有人。湯瑪斯據悉為一家貨運行老闆。

今晚，警方證實，一名來自北愛爾蘭的48歲男子因涉嫌串謀販運人口和涉嫌過失殺人罪而在斯坦斯特德機場被捕。過去曾有人口販運等嫌疑，目前此案共逮捕4名嫌疑犯。

(中時電子報)