因為謝震武的一席話，謝祖武意外成為議題焦點。（摘自PTT）

因為謝震武的一句「一言興邦，一言喪國」，在政論節目上大聲痛斥韓國瑜的不適當發言，惹怒挺韓民眾。（摘自新聞面對面）

近日因為謝震武的一句「一言興邦，一言喪國」，在政論節目上大聲痛斥韓國瑜的不適當發言，惹怒挺韓民眾。造成韓粉軍團串連去謝震武臉書嗆聲，以宣洩滿肚子怨火，卻意外灌爆藝人謝祖武粉專，被網友譏「韓粉出征，寸草不生」，成為網路笑柄。謝震武表示謝祖武無顧的遭殃感到抱歉，笑稱彼此維「無緣的兄弟」，才剛表示，天才網友就幫他們倆「合體了」。

如今震武、祖武兩人也都在網路上遭反串。在維基百科搜尋麻辣鮮師，主要演出角色竟也變成「謝震武」。（摘自維基百科）

因為謝震武的一席話，意外成為議題焦點的謝祖武，過去的代表作《麻辣鮮師》再度被翻出來討論，引起一波「震武、祖武，傻傻分不清楚」的風潮。也因為這次的韓粉出征被韓支持者嗆說「根本1450反串」，如今震武、祖武兩人也都在網路上遭反串。維基百科上，主要演員名字竟為「謝震武」。

由於維基百科是可更改的網路資料庫，《麻辣鮮師》的維基百科介紹變成，《麻辣鮮師》為臺灣播出時間最長和集數最多的校園生活喜劇，後來成為臺灣當地重播率最高的電視劇。由謝震武、葉民志、杜詩梅、賈欣惠、郭昱晴…等主演。

其他有趣反串如「謝震武的成名作是什麼？」，「謝祖武何時要再主持益智節目？」等等。特別是臉書《臺灣の製藥》合成了李安和威爾史密斯的最新電影《雙子殺手》，笑掉網友大牙。

因為謝震武的一席話，引起一波「震武、祖武，傻傻分不清楚」的風潮。（摘自謝祖武臉書、資料照合成）

不僅謝祖武和謝震武紛紛表示，「我是鮮師，不是律師」；「我是謝震武，別再去找謝祖武了」」，韓國瑜粉專也終於出面回應，幽默表示「觀三甲（麻辣鮮師主角的班級）的同學不要再反串囉！」

(中時電子報)