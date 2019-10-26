香港殺人嫌犯陳同佳是否到台灣投案？行政院副院長陳其邁受訪表示，目前台灣政府已經做好準備、也提供單一窗口給港府，但港府不審、又要放人，讓投案計畫生變，應負起最主要責任，呼籲香港政府就2016年相關案例的方式進行，確保陳嫌能順利投案。

陳其邁26日中午出席中華民國工商協進會午餐會，會後他面對媒體詢問時表示，香港政府不審理陳同佳殺人案、又將人放了，造成陳嫌現在要不要投案都是個謎，也使得外界因素介入、導致投案計畫生變，目前無法判斷陳同佳是否真來台投案。

陳其邁說，台灣方面對審理此案已經都準備好了，也提供單一投案窗口給港府、請港府轉交陳嫌，假若他是真心悔悟，就應立刻向單一窗口投案，台灣方面也會確保在整個過程能順利，希望藉由公平執法與逮捕陳嫌的作為，落實司法正義。

此外，前立法院長王金平可能披橘袍投入總統大選，陳其邁認為，王金平以往最喜歡講「緣分、有緣大家來作伙」，至於到底會不會作伙？也是要靠緣分，外人很難評論、也一頭霧水。

(中時 )