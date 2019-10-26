衛福部社工司日前公布明年最低生活費數額，雙北、桃園、台中、金門、連江6縣市因人民所得提升，最低生活費均調高425至783元不等。最低生活費的調高意味著貧窮線的提升，申請低收、中低收者的門檻將放寬，受惠人數仍待統計。

根據社工司公告內容，台北市最低生活費將從今年的16580元提升至明年的17005元；新北市則由14666元增至15500元；桃園市由14578元增至15281元；台中市由13813元增至14596元；福建（金門、連江）則由11135元增至11648元。

因所得變動不大，台南市、高雄市及台灣省（其餘縣市）則維持現況，明年最低生活費分別是12388元、13099元及12388元。

社工司科長李璧如表示，最低生活費的制訂參考了行政院主計處所公布的家庭收支調查報告，透過每人可支配所得中位數的百分之60來訂定。若變動率未達5％，該縣市的最低生活費將維持現狀。而最低生活費的調高，意味著當地人民的所得有所提升。

社工司司長李美珍表示，民眾若需申請成為低收入戶，月收入需低於該縣市的最低生活費。若需申請成為低收入戶，月收入則需低於最低生活費的1.5倍。以台北市的新標準為例，既為17005元以下（低收）及25508元以下（中低收）。李美珍強調，除了月收入需低於標準，申請人的動產、不動產也需符合縣市規定。

截至今年6月底，各縣市低收入戶共有14萬2456戶、30萬2698人；中低收入戶則有10萬9807戶、31萬8432人。中低收、低收入戶合計25萬2263戶、62萬1130人，為全國人口的2.63％。至於新標準可照顧的人數，仍尚待統計。

李美珍提醒民眾，如需申請低收入戶、中低收入戶，可前往鄰近的區公所申請。若需瞭解細節，可撥打1957福利諮詢專線，由專人提供解答。

(中時 )