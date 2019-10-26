雞排再度成為韓國瑜選戰的焦點。此為示意圖。 (翻攝自爆廢公社)

鴻海集團創辦人郭台銘核心幕僚劉宥彤出祭品文，與挺韓大將劉家昌對賭，國民黨總統參選人韓國瑜若拿到800萬正負20%的選票，就要送出100萬元雞排。以雞排專家自居的朱學恒終於也出聲了。他說，以郭辦的戰力來說，一萬八千份雞排略少了點。

韓國瑜去年參選高雄市長，朱學恒與網友對賭，韓國瑜若選上，就奉送高雄市民雞排200份，結果韓國瑜獲勝，擬送出的雞排數量一路追加至2萬餘份，而在高雄蔚為一股吃雞排風潮。

劉宥彤在臉書上貼文，直接對嗆資深音樂人劉家昌，她說，從初選，選完到現在，多次被劉家昌 點名謾駡，既然大家都說以德報怨是美德，為了向「劉家昌的異想世界-韓總統八百萬票」致敬，在此寫下雞排祭文，如果韓市長能有八百萬票或正負20%（放很寬吧），劉宥彤買100萬台幣的雞排。

對於劉宥彤寫下雞排祭文，雞排神朱學恒在臉書上表示，「有賭雞排就要分享，只是以郭辦戰力來說，這樣大概一萬八千份左右，略少了一點。By 雞排專家」。

(中時電子報)