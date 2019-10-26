韓國超夯女團競演節目《Queendom》來到尾聲，本週六組女團都完成第三次競演，並公開第三次競演兩回合加起來的總分，三場競演總分加上回歸單曲音緣成績，和下週31日的直播簡訊投票，將形成最後成績。本週三組女團中，單槍匹馬的2NE1朴春演唱了同公司的師兄BIG BAND的太陽SOLO曲〈眼鼻口〉，讓所有女團都驚訝起雞母皮，更讓網友表示「哭著聽完」。

第三次競演分成兩回合，六組女團分別在上週第一回合「Unit Round」分為主唱與主舞表演，接著來到第二回合「Fan朵拉的盒子」整團表演。(G)I-DLE表演싫다고 말해（Put It Straight）、Mamamoo表演I Miss You、AOA表演會嫉妒哦 BABY + T4SA + PUSS、Oh My Girl表演Twilight（Queendom版）、Lovelyz表演Cameo（舞台劇版）、朴春表演〈Eyes,Nose,Lips）。

朴春回憶殺飆唱師兄太陽經典曲〈Eyes,Nose,Lips）

各團都展現超強現場功力，當中朴春演唱出師兄太陽的單曲〈Eyes,Nose,Lips），瞬間讓眾女團都驚呼，雖然名次公布朴春兩次加總依舊是第五名。

第三次競演排名冠軍為Oh My Girl，其次為Mamamoo、Lovelyz、(G)I-DLE、朴春、AOA。下週將是最後一集，將現場直播並採簡訊投票列入計分。而總結三次競演分數，第一名為Oh My Girl，其次為Mamamoo、(G)I-DLE、Lovelyz、AOA，最後一名為朴春。

(中時電子報)