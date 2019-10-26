蔡總統26日表示，將推動中醫照護納入長照體系，由政府出面解決相關法規問題，扶植中藥產業發展。（盧金足攝）

蔡總統26日在全國中藥商後援會成立授戰旗給各中藥商代表，後援會特別贈與中藥材連蕊和菜頭，代表「總統連任好彩頭」。（盧金足攝）

蔡英文總統26日到台中市出席「2020蔡英文總統連任全國中藥商後援會成立大會」，向來自全台共22社團單位和600多名中藥商代表允諾，將推動中醫照護納入長照體系，由政府出面解決相關法規問題，扶植中藥產業發展；後援會也贈與中藥材連蕊和菜頭，象徵蔡英文「總統連任好彩頭」。

蔡總統昨晚才到台北市迪化街探訪中藥行，今日就到台中市出席在台中競選總部所舉辦的「2020蔡英文總統連任全國中藥商後援會成立大會」，現場來自各縣市共22社團單位和超過600位中藥商代表出席相挺，全場熱烈高喊「凍蒜！」

蔡總統在後援會成立授戰旗給各中藥商代表，後援會特別贈與中藥材連蕊和菜頭，象徵「總統連任好彩頭」。活動由立委黃國書以及立委參選人陳秀寶議員主持，衛福部部長陳時中、總會長馬逸才、副總會長郭崑茂、張絲瓏會長上台輪番致詞，立法委員何欣純、張廖萬堅也到場致意。

蔡總統說，在台灣長大的人對中藥行都有很深印象，覺得是一個照顧人的地方，尤其看到架子上擺滿整齊分明的藥材，雖然傳統但又讓人感到安心，她向中藥商致上謝意，替台灣社會保留這份傳統記憶，保護台灣人的健康。

今年6月蔡總統接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納時，特別安排賈德納主席走訪迪化街的中藥行，蔡總統說「賈德納主席大開眼界！」中藥商的朋友不只照顧人民的健康，也幫忙她拚外交。

蔡總統強調，全球邁向高齡化，養生保健需求增加，這是一個龐大的市場，政府會協助中藥產業提升競爭力，協助解決法規問題，幫中藥商朋友打開國際市場締造更多商機。

她進一步說明，衛福部之前擬定的《中醫藥發展法草案》從法規制度面促進中藥產業的發展，鼓勵創新、研發，成為國家級的產業輔導計畫、培育完善的專業人才。

蔡總統也贊同立委何志偉倡議在長照服務中，將中藥元素放進長照體系，強調在老人家保養跟健康照顧中，中藥扮演相當的角色，國家將投入更多資源在中藥產業發展和營運，讓中藥品質管理更完善，消費者更安心。

(中時 )