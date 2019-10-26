虎山國小歡慶家長會長王森榆連任，右為校長葉兆祺。（虎山國小提供／張晉銘南投傳真）

虎山國小的小朋友接力合唱「快樂天堂」，唱出對學校的祝福。（虎山國小提供／張晉銘南投傳真）

一般家長會長辦理交接或連任的形式，大多是餐會聯誼，然而草屯鎮虎山國小別開生面，25日晚間舉辦家長會長連任音樂會「山中弦音．愛與希望」，邀請親愛音樂藝術實驗教育機構擔綱公益演出，讓與會家長、學生和來賓聽得如癡如醉。

當天晚間，虎山國小的視聽教室傳來美妙的弦樂，這是來自於最近剛成立的親愛音樂藝術實驗教育機構，他們曾經在「維也納國際青少年音樂節」奪下弦樂組冠軍，當晚表演曲目以部落風格為主，並由團長王子健老師導覽樂曲的故事，觀眾們被音樂的感染，一起跟著節奏拍手，全場陶醉在音樂的輕鬆旋律。

校長葉兆祺說，這次以音樂會形式來慶祝，意義非凡，像是可以培養學校師生的藝文素養，其次，親愛愛樂孩子的學習精神，可作為虎山學子的好榜樣，最後，該機構剛成立，在經費上需要外界協助，大家可以給予適時的鼓勵，

音樂會後，家長會長王森榆與來賓們也以實際行動慷慨解囊贊助親愛愛樂，希望這份愛心能夠伴隨著音樂旋律傳唱下去。

(中時 )