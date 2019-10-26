外送平台又發生車禍，所幸僅一人輕傷。（八德分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

外送平台又發生車禍，所幸僅一人輕傷。（八德分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

外送平台又發生車禍，所幸僅一人輕傷。（八德分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園八德區介壽路2段昨晚１１時又發生一起美食外送員車禍事故！１名Food panda揚姓女外送員騎機車欲迴轉往大溪方向時，撞上直行往桃園方向的直陳姓機車騎士，所幸楊女僅左大腿與腰部撞傷，沒有明顯外傷，生命無虞，兩人酒測值都是零，影片遭po上臉書社團《記憶八德》。

外送車又發生車禍，網友：趕著投胎還拉一個墊背。

八德分局交通分隊分隊長林芳宜指出，雙方行車發生碰撞，經過酒精測試值為零，楊女（36歲）由救護車護送就醫，警方在此呼籲駕駛車輛應減速慢行，並注意車前狀況，以避免危險發生。

而消防局第一大隊大湳分隊派員前往處理，女性機車騎士受傷，左大腿及腰部疼痛、無明顯外傷，意識清楚生命徵象穩定，救護人員立即給予心理支持、半坐臥等急救處置後，送聖保祿醫院。

網友議論紛紛，留言「熊貓是街頭小霸王，想轉就轉，專搶車頭，我昨天也差點撞上一個」、「趕著去投胎，還想拉一個墊背」、「賺錢也遵守一下交通」。

(中時電子報)