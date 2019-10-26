直擊/成立庶民「挺韓女F4」團遭網酸 王奶奶怒嗆：我有罵蔡英文嗎?

「庶民王奶奶」號召一批韓粉阿嬤組成「庶民女F4」，自掏養老金開發「國旗手環」與「總統餅」，欲將獲利捐給國民黨總統參選人韓國瑜作競選基金。影片衝破10萬觀看，王奶奶不僅成綠營霸凌目標，更成綠媒爭相採訪對象，王奶奶卻拒絕所有綠媒採訪：「不要！因為我對他們不相信！我只相信《中天》，別的我都不相信！」更稱自己只要看到綠媒，就會「想砸電視」。

王奶奶接受《中時電子報》訪問，談到自己爆紅後，各大綠媒蜂擁而至爭相採訪，直言：「他們說什麼要來訪問我，我說最好不要！」難道都不想為自己發聲嗎？王奶奶坦言：「不要！因為我對他們不相信！我只相信《中天》，別的我都不相信！」王奶奶強調，自己只要看到綠媒就氣憤難耐：「所以我不看啊！看了會想砸電視我告訴你！」因此對於綠媒的邀約，自己敬謝不敏。

至於為何這麼討厭綠媒與綠營？王奶奶表示，自己最痛心的就是，問現在小孩子「你的國家叫什麼？」通通都回他「台灣」！為什麼不大大方方說「我們就是中華民國」呢？更讓他看不下去的是，就連當今總統蔡英文都稱自己國家叫「中華民國台灣」，甚至叫「這個國家」、「那個國家」，讓他火冒三丈。王奶奶痛批：「奇怪！啊他既然是『那個國家』，那他為什麼來選『中華民國』總統？」

談到自掏養老金開發的「國旗手環」與「總統餅」，王奶奶開心表示，反正他們幾個老人就自己做，賣多賣少都是大家的一番心意，主要盼凝聚韓家軍向心力，讓大家戴著手環、吃著餅乾走出去抬頭挺胸。畢竟民意是熱呼呼的感情，這點從韓國瑜走到哪，身邊滿滿的人潮就能看出；外界愈「黑」，他們就愈「挺」。

(中時電子報)