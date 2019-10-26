世界大賽還沒打完，太空人26日賽前忽然宣布開除助理總管陶曼(Brandon Taubman)，時機有些敏感，畢竟他們還落後給對手國民。原因是陶曼得罪了一票女記者，雖然他隔日就道歉，媒體仍不肯放過他，太空人被迫淚斬陶曼。

事發在美聯冠軍賽打敗洋基之後，陶曼在慶祝時開心大喊：「感謝老天我們擁有歐蘇納(Roberto Osuna)！我實在他X的太高興了。」陶曼大讚終結者歐蘇納是個英雄，故意一直喊個不停，引來女記者的憤怒。

其實歐蘇納曾犯下家暴案件，最後他女友撤告，大聯盟將他禁賽75場。《運動畫刊》女記者撰文批評陶曼，認為他有意挑釁婦女。太空人球團第一時間還試圖開脫：「陶曼只是幫一位犯過錯的球員說話，他無意針對任何人。」

事實上陶曼的舉動有針對性，有位在場的女記者曾經公開反家暴，批評太空人簽下歐蘇納，所以陶曼這話擺明是要挖苦她。事發當時他們是在球員更衣室慶祝，因此也有球迷質疑「為什麼女記者可以進入球員更衣室？」

太空人球團稍後公開認錯，效力球隊6年、才剛續約不到1個月的陶曼遭到開除。有些球迷對此很不高興，認為這個處罰太重。「我們的言論自由呢？」「我認得畫刊那個女記者是洋基球迷，她只是幫洋基修理太空人。」

(中時電子報)