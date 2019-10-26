行銷中台灣觀光旅遊，「鳥瞰」第2場，集結中彰投苗4縣市之農特產品及伴手禮。（行政院中部聯合服務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

行銷中台灣觀光旅遊，「鳥瞰」第2場，邀請空拍好手大集合。（行政院中部聯合服務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿體驗Goggles體感眼鏡。（行政院中部聯合服務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

民眾配戴VR眼鏡，俯瞰4縣市360度空拍影片，嘖嘖稱奇。（行政院中部聯合服務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

行政院中部聯合服務中心與交通部觀光局，聯合苗栗、台中、彰化、南投等4縣市政府，推廣中台灣觀光旅遊，今年以「鳥瞰」為主題，結合時下最夯的空拍機風潮，邀請民眾以嶄新視角，感受中台灣之美，26日在台灣客家文化館舉辦第2場活動，民眾穿戴科技裝備，俯瞰4縣市美景，驚艷不已。

行銷中台灣觀光旅遊，繼20日在日月潭向山遊客中心舉辦第1場，獲熱烈回響，26日第2場選在苗栗銅鑼的台灣客家文化館舉行，現場集結苗、中、彰、投4縣市觀光資訊、特色農特產、伴手禮、親子DIY等攤位，並邀請全台空拍機飛手大會師，從不同角度造訪銅鑼。

活動規畫4條銅鑼空拍體驗路線，搭配Goggles體感眼鏡，參加者可以「第一視角」跟著空拍機飛手「鳥瞰」苗栗美景，民眾另可配戴VR眼鏡，俯瞰4縣市360度空拍影片，絕美景色一覽無遺。

行政院中服中心副執行長湯火聖表示，台灣客家文化館及銅鑼工業區，從空中俯瞰恰是1個漂亮的U型，從不同角度看，就能得到不同的感動，他強調，推動國旅就要結合新科技，產出新內容；副執行長吳宜臻則說，銅鑼是自己的故鄉，11月杭菊花開時，以鳥瞰方式，俯瞰九湖台地的杭菊花圃，整片雪白花景，非常壯觀美麗。

(中時 )