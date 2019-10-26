金淵珍、郭亞棠以及成亮澄現身26日播出的舞蹈節目《舞力全開》，參加第9季明星舞王舞后爭霸賽，上周已有3位藝人完成第二回合的第一支舞。很有主見的金淵珍，化身電玩遊戲中的碧姬公主，對於這次角色扮演，她相當害羞，「只有幼稚園穿過類似的衣服，長大後就沒有再穿過了。」

雖然這樣的造型，全場所有人都覺得可愛，但舞蹈老師坦言，「金淵珍心裡希望自己舞蹈跳得好，不要只被說外表可愛，所以她被讚可愛都會有點不開心。」但金淵珍可愛的魅力，不只融化所有人，就連評審鄭竹男講評時，都提議要親自下場教學，讓郭亞棠吃醋大喊：「鄭竹男老師都沒有教我們，這樣不公平。」

郭亞棠（左）演出精采。（民視提供）

在第一回合奪得佳績的郭亞棠，第二支舞選擇用活潑輕快的恰恰恰來迎戰這次強敵，但是在練習過程中發覺不太對勁，因為每次練習都非常喘，而且需要休息很長一段時間，直到比賽前2天她終於忍不住詢問老師，老師測試之下發現音樂快非常多，但比賽在即，已無法再做修正，於是將計就計，就用超快速度的恰恰上場，大家看完演出果然大喊過癮。

對掌握拍子有困難的成亮澄，這次跟老師隔著一道門共舞，兩人還跳著相同舞步，他透露，因老師在這次練習中出國10天，這10天他必須獨自練習，所以老師在出國前一天急著把所有舞序教給他，甚至只要一個地方出錯就必須重來，他才能有這樣大幅度的進步。

(中時 )