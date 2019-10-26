後龍國中慈濟援建校舍26日舉辦落成啟用儀式。（巫靜婷攝）

後龍國中新校舍共有34間教室，建築外觀簡潔典雅。（巫靜婷攝）

苗栗縣後龍國中慈濟援建校舍，26日落成啟用，結合66周年校慶，全校師生及慈濟志工們，歡喜熱鬧「入新厝」，新校舍共計34間教室、8間廁所等學習、辦公空間，透過舊校舍重建，讓師生擁有安全且舒適的學習環境。

後龍國中是鎮內最初成立的國中，早期興建的教學大樓使用達60年，2015年經國家地震中心詳評，建物耐震係數偏低，西側校舍氯離子含量過高，有安全疑慮，經縣府團隊與校長親赴花蓮慈濟爭取援建，順利列入減災希望工程，總經費1億2715萬元，歷時1年多重建，26日舉辦完工啟用儀式。

慈濟基金會援建苗縣6所學校重建工程經費，總金額達8億655萬元，後龍國中新建校舍大樓為3層樓建物，樓地板面積2194平方公尺，空間規畫包含班級教室、辦公室、專科教室、圖書室、電腦教室等，建築外觀簡潔典雅，另緬懷創校一甲子，教室外牆鑲嵌學生製作的回憶陶板，展現新舊融合之美。

落成啟用儀式，慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟學校財團法人執行長王本榮、立委陳超明、縣議員鄭秋風、林寶珠、慈濟基金會志工、地方人士、全校師生齊聚一堂，喜迎後龍國中蛻變重生，縣長徐耀昌表示，盼這棟兼具安全、環保、文化與機能的校舍，能成為莘莘學子安心成長、學習的好所在。

(中時 )