黃子佼在27日播出的中天節目《愛的ABC-Jr英語練習生》總決賽，提及主持歷程，他表示：「剛出道時，只不過是主持界的小毛頭，但小哥（費玉清）指定我為御用主持人，讓我至今都銘感於心。」沒想到經常獨挑大樑主持大型活動的他面對英文測驗時竟自曝「我英文沒有很好耶。」

黃子佼笑說：「以前有主持一場記者會，我不小心念錯外國長官的名字，結束後還特地去和他道歉說『Please forget me』（請忘記我），但其實我是要講『Please forgive me』（請原諒我），結果再也沒合作過了，他真的把我忘了。」主持人阿Ken趁機虧他，「可能你那個節目（一呼百應）太簡單了，我們這裡程度可是很高的。」

黃子佼燦笑。（中天提供）

阿Ken也馬上提醒他，「我們要團結，因為要一起搭配，示範比賽內容。」但黃子佼聞言卻表示：「那你可以先跟我講『搭配』的英文怎麼講嗎？」差點讓阿Ken放棄比賽。

(中時 )