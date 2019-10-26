傅崑萁拋出韓國瑜當選後，能敦請郭台銘當任行政院長，改變台灣經濟。（王志偉攝）

前花蓮縣長傅崐萁會不會投入立委選舉，成為政壇熱門話題，他總是避而不談，今下午他前往花蓮機場歡迎柬埔寨包機，被問到參選立委話題，傅崐萁拋出請韓國瑜當選後，敦請郭台銘擔任行政院長，合力改善台灣經濟，這才是國家當務之急，至於再被問及個人參選，他笑說「再聊」！

傅崐萁與其妻縣長徐榛蔚平日公務繁忙，今天難得同框，傅崐萁避談個人是不是參選立委，不過徐榛蔚則表達力挺，媒體問徐，若傅崐萁參選，是否會支持，徐榛蔚說，「我一向都支持，傅崐萁一直以來都在泛藍，且一直為中華民國加油，大家一起努力嘛，讓台灣更好」。

傅崐萁說，今天是花蓮的喜事，柬埔寨首航，月底還有釜山直航，還推崇太太徐榛蔚努力把花蓮建設更好。他話鋒一轉，韓國瑜擔任總統是2020最大希望跟期待，也是基層庶民共同的願望，一起打造台灣。

他說，郭台銘退選後，很期待明年韓總統當選後，請郭台銘來當行政院長，讓台灣經濟跟基層庶民連結，改善台灣經濟跟投資環境，這是首要的目標，合力讓台灣經濟改變，讓台灣基層的聲音能傳遞到總統府，在這幾年經濟非常差，全國經濟產業哀號遍野，當務之急是救國家。

(中時 )