蔡英文總統（左），力挺蔡培慧。（廖志晃攝）

埔里鎮長廖志城（右），贈送鳳梨祝蔡培慧高票連任。（廖志晃攝）

國姓鄉長丘埔生（左），祝蔡培慧「凍蒜」。（廖志晃攝）

魚池鄉長劉啟帆（左），贈送蘿蔔象徵好彩頭。（廖志晃攝）

民進黨不分區立委蔡培慧，參選南投縣第1選區立委，26日成立競選總部；蔡英文總統到場力挺，肯定蔡培慧對地方的關心，以及在農業領域的奉獻，也希望南投的女兒能夠獲得鄉親的支持，蔡培慧如果連任立委，蔡英文就能連任總統！

蔡培慧在草屯鎮舉行競選總部成立大會，包括立委林靜儀、民進黨副祕書長林飛帆，埔里鎮長廖志城、國姓鄉長丘埔生、魚池鄉長劉啟帆，議員廖梓佑、賴燕雪、陳宜君、葉仁創、羅美玲、陳翰立、陳昭煜、張永輝、蔡銘軒，民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠等人都共襄盛舉；老家在草屯鎮的歌手詹雅雯也登台獻藝。

蔡培慧表示，她會參與政治是因為「憨膽」，但是她更有「韌性」，總會想盡辦法解決鄉親面臨的問題；未來，她要爭取專業醫療資源到南投、發展科技農業、建立環狀道路，將藝術村與工藝研究中心聯結成觀光線。

蔡英文說，蔡培慧在921震災後，回到南投參與重建，後來擔任立委，積極參與農業領域的預算、法案、政策等，更致力為家鄉南投爭取建設和福利，表現讓人引以為傲，也希望南投人的榮耀能夠化為選票，讓她連任立委，「蔡培慧當選，蔡英文就當選！」

(中時 )