基隆「天顯宮」今慶祝伍顯靈官大帝聖誕，民進黨黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊先後現身基隆參拜，由於市長林右昌最後「擠進」不分區提名委員會，此行引來外界關注，陳菊笑說14年前競選高雄市長來拜過，也順利當選，「祈求蔡英文總統連任」。
陳菊25日中午來到和平島天顯宮，市長林右昌、立委蔡適應、昔日子弟兵，現觀光暨城市行銷處長曾姿雯、在地黨籍議員全程陪同，陳菊率黨公職獻花、獻果並捻香參拜完後，與林右昌等少數人先至後方闢室暢談40多分鐘，談論內容引來外界好奇。
天顯宮主祀伍顯靈官大帝，香火鼎盛，為在地知名求官、求財信仰中心，除了「花媽」陳菊，總統蔡英文、前總統馬英九、退輔會主委馮世寬也都多次來此參拜。陳菊致詞時稱讚基隆人很會選擇，選了會做事的年輕市長林右昌，做了很多政績，讓基隆翻轉。
陳菊也指出，14年前第一次參選高雄市長時，面臨很多困難，當時友人就推薦她要來基隆天顯宮參拜，最後險勝1114票，後來她很感謝伍顯大帝的疼惜與照顧，這次代表蔡總統來參拜伍顯大帝，祈求國泰民安，也希望大家支持蔡英文、蔡適應連任。
傳派系內鬥、流會紛擾許久的綠營不分區委員名單終塵埃落定，地方人士觀察，屬於正國會系統「新星」的林右昌，16日卓榮泰一通電話，擠進「八王議政」的提名委員會核心，身價跟著水漲船高，除新潮流大老陳菊外，前一晚卓榮泰就先行一步來天顯宮「拜拜」。
(中時 )
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