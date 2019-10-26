陳菊（左3）來到基隆拜會，正國會系統的林右昌（左2）、蔡適應（右1）在一旁作陪。（許家寧攝）

陳菊暌違多年來到基隆天顯宮參拜，市長林右昌、觀銷處長曾姿雯迎接。（許家寧攝）

陳菊與林右昌等人闢室暢談40分鐘，談論內容引起外界好奇。（許家寧攝）

陳菊感謝神威顯赫，讓她首度參選高雄市長險勝1000多票。（許家寧攝）

陳菊（右3）與各地宮廟人士聯絡感情，也會立委蔡適應（右2）拉票。（許家寧攝）

基隆「天顯宮」今慶祝伍顯靈官大帝聖誕，民進黨黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊先後現身基隆參拜，由於市長林右昌最後「擠進」不分區提名委員會，此行引來外界關注，陳菊笑說14年前競選高雄市長來拜過，也順利當選，「祈求蔡英文總統連任」。

陳菊25日中午來到和平島天顯宮，市長林右昌、立委蔡適應、昔日子弟兵，現觀光暨城市行銷處長曾姿雯、在地黨籍議員全程陪同，陳菊率黨公職獻花、獻果並捻香參拜完後，與林右昌等少數人先至後方闢室暢談40多分鐘，談論內容引來外界好奇。

天顯宮主祀伍顯靈官大帝，香火鼎盛，為在地知名求官、求財信仰中心，除了「花媽」陳菊，總統蔡英文、前總統馬英九、退輔會主委馮世寬也都多次來此參拜。陳菊致詞時稱讚基隆人很會選擇，選了會做事的年輕市長林右昌，做了很多政績，讓基隆翻轉。

陳菊也指出，14年前第一次參選高雄市長時，面臨很多困難，當時友人就推薦她要來基隆天顯宮參拜，最後險勝1114票，後來她很感謝伍顯大帝的疼惜與照顧，這次代表蔡總統來參拜伍顯大帝，祈求國泰民安，也希望大家支持蔡英文、蔡適應連任。

傳派系內鬥、流會紛擾許久的綠營不分區委員名單終塵埃落定，地方人士觀察，屬於正國會系統「新星」的林右昌，16日卓榮泰一通電話，擠進「八王議政」的提名委員會核心，身價跟著水漲船高，除新潮流大老陳菊外，前一晚卓榮泰就先行一步來天顯宮「拜拜」。

(中時 )