國民黨總統參選人韓國瑜25日在雲林為青年後援會授旗時，承諾未來若當選總統，將鼓勵大學生、碩士生在求學過程中一定要有一年出國當交換生，「費用我一定想辦法解決」，引發社會議論，質疑經費過於龐大；對此，韓國瑜26日透過競選辦公室強調，投資青年人才，比投資蚊子館、蚊子機場重要，應該用國家力量推動，例如政府部分負擔，並考慮利用銀行的優惠貸款，且要研議設立排富條款，若擬好配套措施，這一定是很大的亮點。

韓國瑜表示，鼓勵學子出國遊學這項提議的初衷出自於「投資人才」、「國際培力」、「榮耀返鄉」，希望透過擴大青年學子到外國學校體驗、交換、就讀，提升台灣青年人才的競爭力，在經費上政府盡最大力量來提供協助，用國家力量來推動。

韓進一步強調，投資青年、人才，比投資為了綁樁的蚊子館、蚊子機場更重要，經費部分未來政府可以想辦法，假設政府負擔二分之一或三分之一，剩下的可考慮用銀行優惠貸款，另外也要研擬排富條款，如果想好配套措施、大力實行，將會是很大的亮點。

他認為，這項政策只要以現行各校交換學生制度擴大辦理，增加台灣學校與國際各校合作管道與模式，就能讓大多數學子均有機會參與。

韓競辦計算，以現況1年有24萬大專生、8萬碩士生，共32萬學生計算，出國1年學雜費加基本生活費估計100萬元新台幣，若全部由政府負擔，總共要花3200億元；若政府負擔一半，則為1600億，加上排除年收入144萬元以上者，另外，因出國必須通過托福或雅思測驗，這2個條件即可大幅減少政府負擔。

韓競辦指出，若以1年5萬人計算，可挪用500億元前瞻基礎建設經費，不夠的部分再由政府負擔，這項政策對提升人力資本大有幫助，國力將會大增。加上少子化趨勢下，政府負擔將逐年減少，且部分大專院校現在已有類似計畫，未來政府推行政策也可考慮設定學校門檻。

(中時 )