咖啡廳如雨後春筍般的開，不少人為了招攬生意都出奇招。近日一家咖啡廳，竟為了招攬更多的顧客，在店內提供寵物染毛的服務。目前已經有6隻松獅被改造成熊貓狗。消息一出，引來網友撻伐，甚至有網友罵，寵物主人怎麼不將自己染成熊貓？

大陸成都的一家咖啡廳，為了招攬更多的顧客，竟然提供寵物染毛的服務。（圖／翻攝自微博）

據《成都商報》報導，位在大陸成都的一家咖啡廳，為了能夠吸引更多的客人，竟提供替寵物染髮的服務，可以將狗狗染成熊貓的配色，讓你擁有一隻獨特的熊貓狗，每隻收費約台幣6500元。該咖啡廳內已有6隻染色的熊貓狗，吸引不少顧客前往。

咖啡廳的負責人表示，所有的染膏都是由日本進口，且有專業人員會進行這項工作。不過《紅星新聞》採訪華西寵物醫院的院長時指出，不論染料的來源為何，都不建議替寵物染髮，因為這可能會導致牠們的毛髮或皮膚造成傷害。

這家咖啡廳曝光後，網友分成兩派，部分網友認為這樣讓狗狗變得很可愛，但也引來不少網友撻伐，「沒有錯？你把你喜歡的強加在牠身上，牠會高興？」、「狗就是狗，給牠們染色不會把牠們變成熊貓。」、「牠們是活生生的動物，你只是為了你認為的好看，就傷害牠們」、「如果真心愛狗，就不會這樣對牠。」、「寵物主人怎不把自己染成熊貓？」、「還是喜歡狗狗原來的樣子。」

在店內提供寵物染毛的服務。目前已經有6隻松獅被改造成熊貓狗。

(中時電子報)