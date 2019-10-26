台中六房媽26日舉辦2天烏日、大肚區遶境活動，熱鬧非凡。（林欣儀攝）

台中六房媽26日舉辦2天烏日、大肚區遶境活動，熱鬧非凡。（林欣儀攝）

一年一度的六房媽祈福遶境活動開跑了！以「住民宿」為主要特色的六房媽，每年年底都會舉辦遶境活動，今年首度結合烏日區農會百年慶典，場面更顯熱鬧，26日上午在起馬炮聲響起後，媽祖鑾轎緩緩前進，27日還將駐駕在烏日國小、開放民眾鑽轎底。

「碰！」的起馬炮聲響起，在哨角隊、前行陣頭前導下，信徒們扶著媽祖鑾轎緩緩前行，一路沿著烏日區三民路、中山路往大肚區方向走，沿途遶經烏日、溪尾、北里及仁德、九德等里，並停駕於大肚王田里天和宮、烏日朝天宮、保安堂、新南宮，晚間則回駐烏日農會。

六房媽又被稱「生意媽」，台中市六房媽創會理事長黃義村指出，六房媽是清朝年間由林姓6兄弟奉請渡海來台，360多年來都沒有設置固定廟宇，至今沿用「住民宿」的概念，每年選出爐主、媽祖則住進爐主家，今年六房媽遶境烏日邁入第7年。

特別的是，六房媽遶境今年結合烏日農會百年慶活動，26日鑾駕遶行烏日區溪南、溪北及大肚部分地區後，27日將在烏日國小停留約1小時，開放民眾鑽轎底、求平安，緊接著在遶經高鐵特區。

(中時 )