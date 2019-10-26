五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」世界巡迴演唱會，25日起在上海舉行6場演出，上海首場更邀請到周杰倫（周董）合體原音重現〈說好不哭〉，讓粉絲超驚喜，狂喊「這是青春啊」。日前五月天宣佈年底將在桃園國際棒球場舉行跨年演唱會，加場第11場今中午開賣，2.4萬張門票在3分鐘內瞬間秒殺，再度見證天團魅力無法擋。

阿信周杰倫首唱合作單曲〈說好不哭〉。（相信音樂提供）

阿信周杰倫首唱合作單曲〈說好不哭〉。（相信音樂提供）

昨演唱會一開場，雖是五月天〈倔強〉前奏傳出，但搭配周董歌聲，讓現場粉絲全嗨翻，周董和阿信雖先前就預告將合體，但真重現「周五」組合仍讓粉絲超興奮。出道19年周董自封晚輩，一一向出道20年的五月天打招呼「頭頭哥、佑佑哥、莎莎哥、阿信哥、獸哥，我從小就是聽五月天的歌長大的！」並稱〈溫柔〉、〈知足〉都是陪伴自己一起長大的歌曲。昨也合〈雙節棍〉，現場粉絲大聲嗨唱，惹的阿信吃醋，「好像今天是周杰倫演唱會，你們唱周杰倫的歌都比較大聲！」

周杰倫笑說，還沒上台前他在後台戴上耳機，享受擁有五月天專屬演唱會的氛圍，突然爆料「耳機裡一直聽到，『主唱主唱，你的衣領歪掉，你的衣領歪掉。』」當場讓阿信笑出來：「不要偷聽我們講話！那是耳機裡不能說的秘密」，而阿信趁間奏若無其事調整衣領，周董說，「真的蠻羨慕你有這麼優秀的工作人員，還會提醒你，而且跟團員的互動好棒，我的演唱會都在自言自語。」結束演出後周董也在IG上發文：「喜歡這種跟音樂人玩音樂的時光，謝謝五月天的邀請，你們現在應該還在high，我先飛下個城市了，下次見了，天團。」

五月天五度上海虹口開唱。（相信音樂提供）

怪獸熱情跟上海歌迷打招呼。（相信音樂提供）

五月天上海演唱會粉絲不願離場大聲安可。（相信音樂提供）

五度在上海虹口足球場開唱，瑪莎爆料五月天為上海準備了特別歌單，不過自8月北京鳥巢演唱會後，大家各自「下班」還未練團，不知現場會發生什麼趣事。而阿信、怪獸、石頭、瑪莎四人互相深情表白追溯相識往事後，開玩笑戲弄冠佑，阿信終於介紹「為五月天帶來幸運的夥伴」冠佑出場，請他為大家演唱〈我不願讓你一個人〉。近日上海夾雜桂花香的爽朗秋風，冠佑也說「應該每年的這個時候來看看（上海的）大家。」

(中時 )