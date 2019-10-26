國民黨總統參選人韓國瑜展開全台傾聽之旅，昨日走訪雲林縣，強調若當選總統，將力推中英雙語教育，鼓勵大學生與研究生去國外交換1年。關於經費來源，韓辦今天發新聞稿表示，經內部推估，若一年有5萬名學生出國交換，可挪用5百億元前瞻建設經費支付，不夠的再由政府負擔。

韓辦分析，目前大學和碩士生出國當「交換學生」一年，若以現況一年有24萬大專生、8萬碩士生，共32萬學生計算，出國一年的學雜費加基本生活費以1百萬元新台幣（3.3萬美元）為原則，若全部由政府負擔，要花3200億元。

韓辦推估，假設政府負擔一半，為1600億元，加上排富條款設定為年收入144萬元（月薪12萬元）以上者，另外，出國必須通過托福或雅思測驗，這兩個設定可讓政府負擔減少一大部分。

因此，如果以一年5萬人計算，眼前可使用的經費，可挪用5百億元前瞻基礎建設經費，不夠的可再由政府負擔，這對提升人力資本大有幫助、國力將會大增。

韓辦指出，台灣許多學校在國外都有姊妹校合作，在少子化情況下，政府負擔將會逐年減少，另外也要考量是否設定學校門檻，因為現在部分大專院校也有在實行類似計畫。

(中時 )