吳姓男子參觀秋季旅遊展，看到攤位女服務員身著短裙非常誘人，竟然將手機放進提袋內，刻意在攤位前閒晃，偷拍女服務員的裙下風光，台北也檢署偵查後，依妨害祕密罪起訴吳男，偷錄的手機並宣告沒收。

商品展或旅遊展的參展廠商，為了吸引參觀民眾，經常會讓攤位女服務員穿著性感清涼，卻可能因此造成女服務員被偷拍的危險。吳姓男子就是去年8月間，到台北市信義路5段的世貿一館參觀秋季旅遊展，看到展場內很多位女性攤位服務人員「短裙誘惑」，心生歹念。

吳男先把自己的三星手機開啟錄影功能放進手提袋內連流在短裙正妹的攤位附近，趁機偷拍裙下風光，直到展場內的參展人員發現吳男「怪怪的」，逛的都是短裙正妹顧攤的攤位，而且逛展的「姿勢」很奇怪，於是暗中報警處理，警方在吳男手提袋內查獲仍在錄影中的手機，並由手機內找出至少包括陳姓、凌姓展場正妹的偷拍影像。

吳男被移送北檢，由於事證確鑿，檢方依妨害祕密將吳男起訴，並且沒收他偷拍的手機。

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(中時 )