副總統陳建仁（右4）26日上午出席嘉縣安道基金會安納家園落成典禮。（張毓翎攝）

副總統陳建仁（前排左6）26日上午出席嘉縣安道基金會安納家園落成典禮。（張毓翎攝）

副總統陳建仁與嘉義縣大崙國小塗溝分校來表演的學生合照。（張毓翎攝）

副總統陳建仁26日上午出席嘉縣安道基金會安納家園落成典禮。他致詞時表示，政府積極推動長照2.0，截至今年9月底，全台65歲以上人口已達到355萬人，占總人口數15％；嘉縣65歲以上人口占全縣19.4％，換句話說，5位鄉親就有1位是65歲以上，長照是刻不容緩的議題，感謝基金會長期體恤弱勢朋友不同的需求，提供優質人性化的關懷照顧服務。

陳建仁26日出席「安道拾穗 愛在安納」安納家園落成典禮，嘉義縣長翁章梁、天主教嘉義教區主教鍾安住、立委陳明文及導演吳念真等人也出席剪綵儀式。安納家園院長徐淑錦表示，未來安納家園將預計提供97位失智，或無法生活自理且需醫療服務的長輩，並提供30床位給經濟弱勢孤苦無依的老人家。

陳建仁說，目前全國有立案的老人福利機構有1100家，提供6萬2000個床位，目前約5萬人進入，已達8成，未來政府也會鼓勵，持續對機構進行查核、評鑑及教育訓練，為提升服務品質，也會利用長照發展基金，來充實服務機構的設施、公共安全及服務員教育訓練，提供長輩更好的服務。

吳念真說，台灣有3種強大力量，為宗教力量、女性力量及民間力量，早期山上沒有派出所，卻一定看得到十字架，宗教已深入山區服務，雖然安納長照機構外觀新穎，但欠缺資源協助，有機會也會協助拍攝宣傳影片。

陳建仁說，除了政府要努力，民間的貢獻也很重要，故他要向中心的同仁，積極布建多個層級的長照體系，提供給嘉義縣民資源，給予肯定及鼓勵，為建構優質、平價的長照服務，蔡總統上任後，積極推動長照2.0計畫，擴增服務對象及項目，整合醫療保健、長照及預防保健等資源，建構以社區為基礎的健康照顧團隊。

(中時 )