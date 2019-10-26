「笑貧不笑娼」似乎成為這個時代默認價值，這一點在日本尤其明顯。東京文化學研究所曾對女高中生做過調查，結果顯示出40個受歡迎的工作中，陪酒小姐佔了第12名，勝過了公務員、護士等工作。背後原因就是因為，陪酒這個行業真的可以很快「發大財」。

日前有「名古屋傳奇陪酒女」之稱的小川えり，決定在31歲時「退休」。小川之所以這麼有名，是因為雖然她長得沒有特別漂亮卻憑著努力，訓練出一種叫做「直瓶」(一次灌完一瓶香檳)的特技。而她曾靠著這項特技，替自己在3天內賺進2.5億日幣(約台幣7千萬)。而她平均時薪是18.6萬日幣(約台幣5.2萬)，比我國一般年輕人一個月的薪水還要高。

除了小川這位傳奇陪酒女之外，牛郎部份不得不提到被封為「牛郎帝王」的羅蘭（Roland），他不賣身只靠溫柔體貼的服務態度擄獲顧客芳心，他也表示曾在3小時內賺進1000萬日元(約台幣281萬)，而年收入更是高達高達3億日幣（約新台幣8820萬）。此外腦袋很好的羅蘭，除了作家、模特兒、牛郎店董事等斜槓外最近還投資開了珍珠奶茶店。

雖說這個行業相較其他行業能更快積累財富，但一般人還是非常喜歡用「有色眼鏡」去看待他們。以羅蘭而言，他曾經遇過一位網友對他嗆聲「東大生對你嗤之以鼻，如果你這麼有自信，就像我們一樣努力讀書，考進一間好學校，我們在東大等你哦！」，對此一向霸氣的羅蘭回覆「對我來說，不是去學校讀書，而是蓋學校」並在自己的IG上貼出捐款給柬埔寨重建學校時，該校校長頒發的感謝狀。

而這名被打臉的東大網友言論，象徵著某種社會縮影，諷刺著日本社會的「陪酒業」、「情色業」興盛蓬勃的同時，仍有不少人自視甚高相信「萬般皆下品，唯有讀書高」的陳言。

(中時電子報)