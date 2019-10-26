基隆年輕韓粉發起海上庶民之旅，高唱現在要出征，力挺韓國瑜。（謝立功提供／許家寧基隆傳真）

基隆年輕韓粉發起海上庶民之旅，高唱現在要出征，力挺韓國瑜。（謝立功提供／許家寧基隆傳真）

基隆年輕韓粉發起海上庶民之旅，高唱現在要出征，力挺韓國瑜。（謝立功提供／許家寧基隆傳真）

基隆年輕韓粉發起海上庶民之旅，高唱現在要出征，力挺韓國瑜。（謝立功提供／許家寧基隆傳真）

基隆深澳漁港《嵐海秘境音樂咖啡廳》老闆娘王小姐，與一群鋼鐵韓粉，發起慶祝光輝十月及力挺韓國瑜，和基隆市第一個挺韓據點「國瑜加油站」舉辦庶民海上吶喊之旅，邀年輕人穿上國旗裝，從海上看見基隆海洋城市之美，活動經費全數捐給韓國瑜競選經費，盼重捲「一碗滷肉飯、一瓶礦水水」熱潮。

前移民署長、海大教授謝立功表示，王小姐看到基隆月初成立了國瑜加油站消息後，感到相當振奮，25日下午合作發起一起出海挺韓，活動吸引老中青三代近20名堅定支持韓國瑜的鋼鐵韓粉，身著國旗裝或藍白紅T恤，手持青天白日滿地紅的中華民國國旗參加。

基隆國瑜加油站長謝立功，也率領參加人員齊唱基隆版的「我現在要出征」。謝立功興奮表示，從韓總開始唱紅該曲後，網路上開始傳唱各種不同的版本，各個版本或多或少都作了些改編，他認為這正是庶民文化多元性的具體表現。

謝立功還說，特別感謝老闆娘的支持，看到這次活動的參與者中有相當比例是青年人，這表示支持韓國瑜的年輕人是大有人在的！我們期待從台灣尾出發的韓總屆時能有機會和基隆庶民們，在台灣頭唱著基隆版的「我現在要出征」歡迎韓總的到來！

位於義二路的基隆國瑜加油站，外牆設置一處藍天鞦韆裝置藝術牆，提供大家留言、創作，讓更多的支持者、在各個地方，用不同的型式表達庶民挺韓國瑜選總統的意念！持續支持韓國瑜，直到明年1月11日送他進入中華民國總統府！

(中時 )