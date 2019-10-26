新竹縣民集團結婚36對新人中，洪榮隆和黃于欣穿泰雅族禮服，親吻99。（羅浚濱攝）

新竹縣民集團結婚36對新人中，張誌文與田以諾穿排灣族傳統服飾禮服親吻，比一般婚紗禮服還顯眼。（羅浚濱攝）

新竹縣「108年縣民集團結婚」，26日良辰吉時在湖口好客文創園區熱鬧舉行，縣長楊文科伉儷為36對新人證婚，新人親吻長達99秒後, 眾所矚目的韓國濟州島5日遊雙人行，由楊文仁和王珮綺抽中，和縣長姓名只差1字的楊文仁，和楊文科沒有親戚關係，抽中大獎的確幸運。

新竹縣民集團結婚新人楊文仁和王珮綺（右一和右二）抽中韓國濟州島5日遊雙人行，由縣長楊文科和夫人甘秀美（左一和左二）頒給大獎。（羅浚濱攝）

議長張鎮榮伉儷擔任主婚人、副議長王炳漢伉儷擔任介紹人，36對新人中，洪榮隆和黃于欣穿泰雅族禮服，張誌文與田以諾穿排灣族傳統服飾禮服，比一般婚紗禮服還顯眼，且都是「婦唱夫隨」最為特別。

楊文科表示，竹縣人口平均年齡39.23歲，為全台灣第3年輕，他的施政目標「老中青幼通通照顧」，「幼」的方面推動「新生兒營養補助」，第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎5萬元、雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元。

新竹縣民集團結婚在湖口好客文創園區熱鬧舉行，場面盛大。（羅浚濱攝）

此外，打造給0至2歲幼兒，友善、優質、平價的「社區公共托育家園」，日前第1所啟用，明年持續建置10處，讓所有年輕縣民「願婚、喜生、樂養」。

在主持人喊出「2019親吻久久！」讓新人們親吻99秒後，楊文科應要求與夫人甘秀美親上9秒，他說結婚42年，維持夫妻好感情的秘訣就是「裝傻」！只要「老婆大聲，我就小聲」，這樣無論是再大的風暴，都很快就過去。

楊文科並以客家四句聯，「看見新娘笑連連，夫妻一對好姻緣，新生貴子名聲好，財丁兩旺萬萬年！」祝賀所有新人早生貴子。

(中時 )