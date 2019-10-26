「金小刀」金溥聰和前主播、台北市議員鍾沛君也開心參加挖芋體驗。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯（左三）、縣議長洪允典（右三）和烈嶼鄉長洪若珊（中）偕鄉親加入挖芋體驗。（李金生攝）

小金門年度主題活動「2019芋頭季」今（26）日熱鬧登場，鄉長洪若珊偕來自各地的遊客和鄉親一起體驗挖芋頭的樂趣，在芋葉田田，秋風送爽中，分享一季豐收喜悅，共度不一樣的假期。

今年的芋頭王大賽評比結果，由農友洪文尊奪得「芋頭王」榮譽（6.01公斤），「芋二爺」洪莊清漢（4公斤）、「芋三爺」洪志華（3.13公斤）獲得楊鎮浯縣長和洪若珊鄉長等人頒獎表揚。

今年的芋頭王大賽評比結果，由農友洪文尊奪得「芋頭王」榮譽（6.01公斤），「芋二爺」洪莊清漢（4公斤）、「芋三爺」洪志華（3.13公斤）獲得楊鎮浯縣長和洪若珊鄉長等人頒獎表揚。（李金生攝）

活動重頭戲之一的挖芋體驗，吸引當地鄉親和遊客蜂擁參加，連國小外籍英語老師也揪團客串「一日農友」，新奇、開心寫在每一人的臉上，為自己在金門的教學，留下未來美好的回憶。

活動重頭戲之一的挖芋體驗，吸引當地鄉親和遊客蜂擁參加。（李金生攝）

外籍英語老師也揪團客串「一日農友」，新奇、開心寫在每一人的臉上。（李金生攝）

烈嶼鄉公所還準備豐盛芋頭饗宴，有芋頭粥、芋頭麵線、芋頭飯及炸芋頭，與現場鄉親及遊客分享地方美食，展現小金門鄉親的好客、熱情。

另有街頭藝人表演和各式小吃園遊攤，以及金防部配合展出戰車、甲車、炮車及天頻車等現役武器外，各機關團體也在場分發宣導贈品，熱鬧滾滾。

金防部配合展出戰車、甲車、炮車及天頻車等現役武器，為活動增添軍事元素和亮點。（李金生攝）

下午還有「彩繪芋頭」、「風箏繪畫DIY」親子同樂會和打陀螺、滾鐵圈等民俗體驗活動，多采多姿的規畫，增添活動樂趣外，也讓鄉親重溫昔日美好回憶。

晚上「星光芋頭之夜」邀請百變歌姬李千那、金曲歌王流氓阿德、明日之星陳怡婷及動感女子樂團表演。晚會還提供豐富的摸彩品，液晶電視、經典芋頭禮盒及各項大、小好禮。

(中時 )