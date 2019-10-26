改編自二戰歷史上最傳奇一役的電影《決戰中途島》，日前在夏威夷珍珠港希卡姆聯合基地舉行特別放映活動，領銜主演的伍迪哈里遜、派屈克威爾森、艾德斯克林、盧克克萊恩坦克、達倫克里斯、基安強生，與日本影帝豐川悅司等人，連同導演羅蘭艾默瑞奇一同出席，但最搶鋒頭的則是65歲美國男星丹尼斯奎德，帶新奎德太太第四任妻子蘿拉一同出席，釋放出婚彈「轟炸」中途島。

《決戰中途島》夏威夷特映照。（圖／双喜提供）

以二戰史上扭轉局勢轉捩點「中途島之戰」為背景的《決戰中途島》，將這場發生在夏威夷珍珠港、中途島等地的海空激戰搬上大銀幕，由美國與日本影壇重量級影星集結一同拍攝，其中也包括現身出席的豐川悅司，他飾演的角色山本五十六更是當年揭起中途島戰役非常關鍵的人物，中途島之戰的前戰，正是由山本五十六發動偷襲珍珠港開始。而與豐川悅司有不少對手戲的派屈克威爾森（Patrick Wilson），不但在片中秀日文對白與他交涉，更成功破解日本皇軍密碼，成功讓中途島之戰發揮逆轉局勢之效。在夏威夷、珍珠港等地實景拍攝時，派屈克看到片場的彈孔感到好奇，工作人員告訴他這就是當年留下的，讓他不可置信地忍不住再問一次：「這真的是1941年留下來的？」他也在受訪時補充道：「這讓我更對這段故事肅然起敬！」

《決戰中途島》夏威夷特映照。（圖／双喜提供）

而開心帶著新任奎德太太蘿拉，一同甜蜜亮相活動的丹尼斯奎德（Dennis Quaid），這次在《決戰中途島》中負責指揮歷史聞名的「企業號」航空母艦，該艦參與了二戰期間眾多歷史戰役，空襲東京的戰機也是由該艦調派啟航。丹尼斯受訪時表示二度跟導演合作，跟第一次合作《明天過後》一樣，創意跟想法同樣讓他大開眼界。丹尼斯說：「我相信在【決戰中途島】可以有這樣的效果，」他也表示自己的心情，「參與如此盛大，牽動全球的故事，」對於再度可以合作倍感興奮，亦不忘對電影題材的給予肯定道：「有關人性的故事永遠最吸引人。」

【決戰中途島】電影預告

這場別開生面的特別放映，不但挑選具有歷史意義的珍珠港-希卡姆聯合基地舉辦，同時邀請由日本跨足國際影壇的豐川悅司、淺野忠信等人願意助陣領銜演出，可想見《決戰中途島》劇情成功平衡美國與日本兩邊對戰的描述，才讓他們願意點頭演出，意義更為不同！《決戰中途島》將於11月8日臺美同步上映。

(中時電子報)