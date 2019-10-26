能高─安東軍山縱走線，發生男性山友腳部骨折意外，南投縣消防局據報，動員陸空馳援，地面搜救小組徒步2天趕到現場，為傷患緊急救護，並通報直升機救援，26日吊掛受傷山友，送到嘉義基地轉送嘉義榮民醫院治療。

南投縣消防局於10月23日下午接獲報案，指稱有1名山友行經能高主峰下「大陸池」附近時，因腳部閉鎖性骨折，無法繼續行走，請求救援。

消防局派遣第2大隊警、義消組成4人搜救小組，並同步通知林務局支援巡山員；因能高主峰天氣不穩定，導致直升機無法進入山區實施吊掛救援，前進指揮所陸續加派第2、3梯次專責山搜隊警、義消，及南投林管處巡山員上山。

搜救小組在26日上午6時，於能高主峰附近接觸受傷登山客及領隊，搜救帶隊官白光毅小隊長，隊員黃嘉偉、高旭光評估患者受傷情況，有頭痛輕微高山症、感冒症狀，立即給予糧食，將骨折患部再次固定；隊員謝孝德到制高點回傳現場雲層及天氣狀況照片，並以電話回報消防局指揮科、前進指揮所，在陸空通力合作下，直升機於8時23分抵達上空吊掛成功，降落嘉義基地，後送嘉義榮民醫院，完成救援任務。

南投縣消防局第2大隊轄內，5天內發生2件登山意外事故，原因都是登山客腳部受傷無法行走！上次是19日，在奇萊山成功山屋附近；因此提醒民眾，登山切記注意安全，確實並掌握自我體能狀況，考量行走路線危險性避免危害發生，同時慎選登山商業團，詢問在山區發生意外時，領隊或公司是否有能力在第一時間隨機應變。

(中時 )