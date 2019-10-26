蔡政府執政3年僅處1死刑 侯友宜：應還被害者公道 16:072019/10/26 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今參與「2019府中搞什麼鬼」活動，發放糖果給孩子們。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌昨在立法院點名2位死刑犯，「若判刑定讞就應執行槍決」，不過蔡政府上任3年多，僅1位死囚執行槍決；對此曾任警政署長的新北市長侯友宜今受訪時認為，只要司法定讞，確認審判過程沒問題，該執行的死刑就應執行，才能還給被害者一個公道，這是身為政府應伸張的司法正義。 侯友宜說，司法正義一定要捍衛，只要三審定讞，確認整個審判過程都沒問題，不一定要選擇哪個時機點，該執行的死刑就應執行，該還給被害者公道的，就應儘速做。 (中時 ) #執行 #定讞 #被害者 #司法 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 總質詢後輔選韓國瑜？侯友宜：想太多了 11:102019/10/22 政治 稱中華民國台灣趕跑陸客？侯友宜：陸客非唯一選擇 11:422019/10/22 政治 反送中紛擾持續 侯：警察是夾心餅乾 13:362019/10/22 政治 侯總質詢首日 民進黨團催化親蔡排韓柯 14:272019/10/22 政治 侯總質詢首日 綠打分化牌 04:102019/10/23 地方新聞 人均預算六都最低 侯友宜喊話中央：多給予關愛眼神 10:532019/10/23 政治 臉書屢被韓粉出征 侯友宜總質詢表白了 11:442019/10/23 政治 以侯換韓？侯友宜：賣相害啦！ 14:302019/10/24 政治 被問抽韓換侯 侯：不會做空空的事 11:242019/10/25 政治 聽到議員酸韓要就醫破口爆笑 侯友宜給出原因了 03:272019/10/26 政治 政治熱門新聞 最準「民調」！謝龍介：韓蔡差距超乎想像 - 政治 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 - 政治 韓拚2020 命理師：最可怕是在1月時 - 政治 看到這民調 韓黑議員大驚：韓真的會翻盤 - 政治 謝震武紅遍政論節目 竟讓劉寶傑好委屈 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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