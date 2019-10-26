行政院長蘇貞昌昨在立法院點名2位死刑犯，「若判刑定讞就應執行槍決」，不過蔡政府上任3年多，僅1位死囚執行槍決；對此曾任警政署長的新北市長侯友宜今受訪時認為，只要司法定讞，確認審判過程沒問題，該執行的死刑就應執行，才能還給被害者一個公道，這是身為政府應伸張的司法正義。

侯友宜說，司法正義一定要捍衛，只要三審定讞，確認整個審判過程都沒問題，不一定要選擇哪個時機點，該執行的死刑就應執行，該還給被害者公道的，就應儘速做。

(中時 )