民進黨基隆立委蔡適應（左）與館長陳之漢（右）直播，闡述理念及三年多來的工作。（蔡適應服務處提供／許家寧基隆傳真）

有「基隆裴勇俊」之稱的民進黨立委蔡適應與網紅「館長」陳之漢直播，蔡適應暢談任內協助基隆推動軍港遷移、基北快捷公車等建設，認同館長提出把格鬥訓練引進國軍想法，近就會在預算審查中要求加入國軍訓練計畫，幫助國軍與時俱進。

蔡適應26日晚上與館長的直播吸引3萬多人次觀看，館長陳之漢一開始相當犀利不給面子，質疑民進黨國會過半，司法改革仍無法處理法官亂來，完全執政卻打房無力，阻礙經濟發展，加劇貧富差距，居住正義在哪裡﹖蔡適應也一一接招。

蔡適應說，國會立法是政黨討論的結果，坦承司改有很多面向，稅制打房也有改進和討論空間，但提到基隆，他則認為基隆在各項建設資金不足，需要中央配合，任內爭取包括基隆港貨物與郵輪觀光、電桿地下化，基隆通勤族到台北間的快捷公車預算。

蔡適應表示，公民監督國會聯盟2日公布立委第7會期的評鑑結果，我是國防外交委員會唯一連續7個會期榮獲優秀立委，也是基隆史上最優秀的立委。他說，新竹以北的立委沒有會館可以住，他每天都要台北、基隆兩邊跑，兼顧問政與地方服務。

至於健身格鬥引入軍中想法，蔡適應說，做爲前職業軍人的國防立委，館長所說的現代體適能、健身訓練，基於科學化的訓練，他百分之百贊成，為了提升國軍的戰力，改善訓練設施、聘請專業教練指導，在往後的預算編列，他也會來幫助國軍、與時俱進。

(中時 )