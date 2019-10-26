民進黨立委黃秀芳26日成立蔡英文、黃秀芳花壇聯合競選總部，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍都專程來站台，而即可能是蔡英文下屆副手人選的前行政院長賴清德，明天也將專程來為黃秀芳輔選，顯示她的好人緣。
彰化縣立委選戰選情最渾沌的第二選區，民進黨籍現任立委黃秀尋求連任之路備受挑戰，除了國民黨提名現任彰化縣議員張瀚天，前立委陳杰也表態參選，另外有意尋求民眾黨支持的前縣議員黃玉芬參選意願也很高。
黃秀芳表示，三年多來全力推動花壇鄉的基礎建設發展，除在花壇中溪二巷興建滯洪沉砂池，希望能夠改善周遭排水，也爭取了無自來水地區延管經費，讓居民能夠有自來水可用。還為華南國小、花壇國中爭取興建風雨球場，並推動部分學校洗手台整建、閱讀空間改善，讓孩子們都能擁有最好的學習環境。
黃秀芳提到，日前蔡英文總統到彰化參訪時，她安排的青年座談會，許多創業青年充滿活力、介紹自家產品與創業理念，有人反應銀行不太願意做文化類的青創貸款，總統當下就答應會和文化部長討論對策，協助青年圓夢。呼籲大家定要支持，讓最關心年輕人的蔡英文總統連任。
陳其邁表示，第一次專程到花壇來替黃秀芳委員站台，兩人可說是立法院同班同學，位置就在隔壁，看她3年多來不眠不休的工作，在青年、幼兒托育及老年長照關懷等議題都非常用心著力，督促爭取行政院預算的編列。
林佳龍說，彰化市鐵路高架化將進入綜合規畫階段，未來彰化車站要舊城新生、存舊立新，迎接彰化建城三百年，將是都市發展的新契機；期待舊車站串聯扇形車庫，配合都市計畫的調整，讓彰化車站成為兼具交通、商業、文化功能的大車站。
(中時 )
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