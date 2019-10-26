我國6個月以下純母乳哺育率已達46.2％，高於全球平均。為因應哺乳媽媽需求，國健署日前預告草案，未來舉辦千人、超過2小時，或以婦嬰為對象的活動，都需設置臨時哺集乳室。該草案目前處於預告期，預計將在年底上路。

立法院今年4月通過《公共場所母乳哺育條例》修正案，明訂舉辦大型戶外活動時，需設立臨時哺集乳設施。國健署日前配合修法，預告「大型戶外活動臨時哺集乳設施及管理標準」草案。

該草案明定1000人以上、超過2小時的活動，如體育競賽、演唱會、博覽會、廟會等，都設置臨時哺乳室。若舉辦以婦嬰為主要客群的活動，也得依需要設置臨時哺乳室。然而，若舉辦的活動屬於婚、喪、喜、慶的私人活動，或是依《集會遊行法》規範的集會、遊行，則不列入規範。

截至去年底，全台共完成3421處哺集乳室的佈建，另有288處公共場所設置臨時哺乳室。該草案預計將在年底上路，屆時地方政府在臨時哺乳室的設置上，將有法源依據，民眾在外哺乳也更方便。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，世界衛生組織建議媽媽，應在寶寶出生後1小時開始哺乳，並在出生後6個月採純母乳哺育。母乳是寶寶最適合的營養來源，以母乳餵養的寶寶，肥胖的風險較低。寶寶吸食次數越多，媽媽的奶水分泌也越足夠。

目前我國已有46.2％的媽媽在寶寶6個月以下的時期都採取純母乳餵養，民眾可參考國健署「母乳哺育手冊」，瞭解哺乳技巧及衛教資訊。

(中時 )