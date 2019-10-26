內灣線鐵道美術館開幕，竹東站有多達11個藝術裝置作品。（羅浚濱攝）

台鐵配合浪漫台三線藝術季，策畫的「內灣線鐵道美術館」，26日在竹東火車站由客委會副主委范佐銘、縣府祕書長陳季媛及表演熱鬧開幕，從竹東到內灣沿線6個車站化身成為鐵道美術館，邀民眾前來「搭乘火車，看藝術，遊客庄！」

與會人士在以「竹東」字樣打造的「來者是客」裝置作品上，貼上自己的簽名貼紙，竹東站站長林景興搖鈴宣告「內灣線鐵道美術館」正式揭幕後，外觀以仿木頭的懷舊感彩繪「山歌列車」也緩緩駛進月台。

內灣線鐵道美術館是由知名設計大師李明道擔任策展人，集結23個藝術家與在地民眾，在內灣線竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣6個車站進行創作，有裝置藝術、塗鴉、漫畫、攝影、剪紙、科技互動等作品。

沿線車站都呼應地方歷史與鐵道火車意象，亮點處處，竹東站就有多達11個作品，日籍攝影師近藤悟拍攝竹東站長等人的照片，也成為藝術裝置作品，藉此向站務人員致敬。

李明道說，所有參展作品都符合活潑、通俗2大特色，幾乎都可見「圖像」元素在其中, 他不希望大家來看鐵道美術館還要先讀藝術史，就是要大宣扶老攜幼，開心來玩來體驗。

內灣線鐵道美術館開幕，外觀以仿木頭的懷舊感彩繪「山歌列車」，緩緩駛進月台。（羅浚濱攝）

內灣線鐵道美術館開幕，外觀以仿木頭的懷舊感彩繪「山歌列車」，緩緩駛進月台。（羅浚濱攝）

(中時 )