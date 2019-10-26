日前因拒絕配合大陸上映要求必須刪減電影內容的知名到眼昆汀塔倫提諾，造成全球熱賣的《從前，有個好萊塢》在當地上映胎死腹中，向來以鮮明的電影風格吸引影迷的昆汀，也常因此引發不少討論。在本週五起（25）日上映的紀錄片《昆汀超集8》，則透過眾多演員與合作多年的幕後工作人員一同吐嘈這位鬼才導演。甚至還加料爆出李奧納多第一次跟昆汀合作時，在鏡頭前受傷，真的邊流血邊演戲的幕後故事！不少演員還聊到超出經紀人許可範圍，欲罷不能！

號稱這輩子只拍10部電影的昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino），從《霸道橫行》、《黑色追緝令》到中期的《追殺比爾》系列，以及近10年陸續與布萊德彼特（Brad Pitt）合作的《惡棍特工》、與李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）合作的《決殺令》等片，《昆汀超集8》一口氣爬梳了昆汀導演史上前8部電影的幕後揭密，包括有關他過度暴力、性別或種族歧視等迄今仍常被衛道人士提出抗議的點，都在最新紀錄片裡透過訪談與罕見的幕後畫面逐一呈現。包括傑米福克斯（Jamie Foxx）、山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、戴安克魯格（Diane Kruger）、劉玉玲、珍妮佛傑森李（Jennifer Jason Leigh）、提姆羅斯（Tim Roth）、克里斯多夫沃茲（Christoph Waltz）等人，甚至到《從前，有個好萊塢》也持續參與演出的寇特羅素（Kurt Russell）、布魯斯鄧恩（Bruce Dern）從替身轉為演員的柔伊貝爾（Zoë Bell）等前8部電影演員都在鏡頭前侃侃而談。

劉玉玲披露拍攝追殺比爾幕後秘辛。（圖／双喜電影提供）

《昆汀超集8》導演塔拉伍德（Tara Wood）回憶4年前為了此片開拍，曾當面徵詢他的同意，但昆汀開出的條件卻讓她大為意外！「他同意讓我拍他的紀錄片，但是有一個條件，就是我和他在紀錄片拍完之前都不能見面，」原來昆汀擔心自己會干擾到紀錄片的成形，反而希望自身事外，由她誠實地去集結大家眼中的昆汀。塔拉坦承：「我很震驚！因為根據我對他的了解，我以為他會想談他自己講個沒完。」而更讓她意外地，是受訪演員反應出奇熱情，她補充道：「每位演員的經紀人都很少給超過30分鐘的訪談時間，但沒有一位受訪演員待少於半小時，他們多半都待了2小時以上，」完全超過經紀人原先規範的許可時間！

因為被李小龍之女質疑《從前，有個好萊塢》對父親的描述，而引發民族心崩潰指「辱華」的昆汀，被指控「政治不正確」已經不是新鮮事。今年年初，昆汀與李安、史派克李（Spike Lee）等導演們曾一起聯名公開信給奧斯卡獎主辦單位，要求尊重幕後技術獎項頒贈事宜，但7年前昆汀因為《決殺令》對白中狂用N開頭的「黑鬼」字眼超過上百次，惹怒關注黑人議題的史派克李，讓他在媒體公開痛批昆汀「不尊重非洲裔美國人的祖先」。身為非裔的奧斯卡影帝傑米福克斯則在《昆汀超集8》中一邊爆料李奧納多狄卡皮歐被過多的「辱黑」N字眼給嚇傻，一邊也把史派克李覺得被冒犯的感受，唱作俱佳地用幽默感加以點明心結，至於昆汀是否如李小龍之女指控存心「辱華」？或許可以在片中找到答案。

【昆汀超集8】紀錄昆汀塔倫提諾前8部電影秘辛

(中時電子報)