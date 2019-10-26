女兒完成器官捐贈後15年第一次參加的吳媽媽。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

器捐感恩音樂會，現場感人。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

「人生最後一刻什麼也帶不走，如果能讓兒子去幫助人，相信他一定會很高興⋯⋯」回想起因為意外跌倒而離開人世的兒子，王媽媽相信，兒子捐出了可用器官去幫助人，「能捐的都捐了」，相信他一定會很高興。

為了感恩器官捐贈者及家屬的無私大愛，花蓮慈濟醫院今舉辦器官捐贈感恩音樂會，慈濟醫院器官移植中心主任同時也是中華民國器官捐贈協會理事長的李明哲醫師表示，今年的主題是《Messenger of Love／愛的傳遞者》，感恩每位器捐者與家屬將生命之愛傳遞下去。

活動重點在於捐贈受贈的表白，每一個案都是讓人感動。雲林的吳媽媽第一次參加，也是女兒完成器官捐贈後的第15年。女兒因為腦幹腫瘤的原因，人生只有短短16年，最後想器捐，「當下我真的很捨不得，但這是我與女兒的人生約定，除了圓滿女兒捐出眼角膜的願望，還答應女兒要當志工代替她去幫助更多人。」

同樣幫助人的還有32歲的王先生，捐贈了心臟、肺臟、肝臟、小腸、骨骼、皮膚、眼角膜等器官組織，幾乎所有能捐的都捐了。回想因為意外跌倒而離開人世的兒子，王媽媽表示，兒子從小身體不是很好，但是個很愛幫助人的孩子，而且人對身體其實只有使用權，人生最後一刻什麼也帶不走，如果能讓兒子去幫助人，相信他一定會很高興。王先生的妹妹也說，捐贈可以讓大哥繼續留在這個世界，相信一定可以讓這個世界更美好。

分享時深深的90度鞠躬。除了醫護團隊之外，最感恩器捐者與家屬的就是器官受贈者。年初接受了眼角膜移植的吳文興表示，因為先天性眼部發育異常，除了有先天性白內障、視神經發育遲緩，還缺少了虹膜來調節瞳孔大小，從小就生活在模糊的世界。就這樣過了大半輩子的吳文興，直到68歲的今年初，才在花蓮慈濟醫院眼科與器官移植團隊的協助下，成功接受了眼角膜移植。

吳文興說，現在自己可以在不用輔具的協助下，看清楚12級的文字，可以看報章雜誌的感覺真的很好，所以，特別感謝器捐者的付出，讓他的視界打開了新的視界。

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍表示，隨著醫療無菌技術的進步，加上配對檢驗的完善，讓器官移植不再只是夢想，或許未來還會有細胞移植，但不論是器官移植還是細胞移植，最重要的核心都還是在於「人」。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，截至今年初至10月，已有293位無私的器官捐贈者。而不包含皮膚與骨骼移植，台灣已有868位病人接受器官移植，但還有10013位病患在等待移植。

(中時 )