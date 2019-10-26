２０１９年第一屆婦聯會金像獎微電影賽２６日舉行頒獎典禮，以「想我眷村的親人」為主題，共46部作品參賽，透過網路海選及專業導演評選後，選出學生６組及社會１６組外，還有一組特別獎。本次微電影以全國眷村為主軸，敘述眷村裡的愛情、親情、友情與生活，得獎影片充滿濃濃眷村情。婦聯會主委雷倩強調婦聯會正處於生存關鍵期，藉由微電影的紀錄，讓大家都懷念眷村歷史，而台灣５萬多戶的眷村全部是出自婦聯會興建。

評審代表李祐寧導演和學生組白金獎趙苡妡合影。

「2019第一屆婦聯金像獎微電影比賽」本次比賽共計有46組投稿，選出學生組共計有6組獲獎，社會組共有16組得獎，還有一組特別獎是由胡璉將軍孫女獲得，以紀念胡將軍對台灣的貢獻。得獎影片中有專業電影拍攝手法，也有透過紀錄片表達影像的作品，將眷村以不同的面貌以及保存方式鮮活的重現於影片中。評審代表導演李祐寧特別強調，這次比賽是將劇情片和紀錄片放在一同評比，評審標準較難取捨，但還好三位導演最後評分共識高，選出作品皆有其價值，尤其社會組首獎請來曾是影帝的丁強主演住眷村的老退役軍人，演技令人感動。

所有影片會後都在婦聯會內公開放映，也可在活動官網中欣賞。

這項比賽活動主席北市議員秦慧珠也強調，為展現比賽的客觀性以及高度重視，婦聯會特別央請國內極負盛名的導演李崗、李祐寧、以及齊怡擔任決賽的評審委員，也透過本次獲獎微電影的公開播放，讓更多民眾體會眷村情懷。評審團對於本次活動給予高度肯定，期望透過影像的傳遞讓屬於眷村年代的記憶，可以再次呈現於世人眼前。詳細得獎名單及影片可參考活動官網和相關報導。

學生組獲獎名單。

社會組獲獎名單。

(中時電子報)