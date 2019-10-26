美軍5代戰機F-35集各種尖端科技於一身，專門為該戰機研製的頭盔作戰系統更是這些高科技集合的縮影。與傳統意義上僅有保護、通訊等基本功能的飛行頭盔不同，F-35頭盔是一個精密的資訊顯示裝置，能接收機上各種儀器與傳感器所提供的戰場資訊，由於操作上必須與精準地飛行員頭部臉部眼睛密切互動，因此必須為每一位飛行員量身訂作，造價每具高達40萬美元（合台幣1230萬元），相較於先前曾在台灣引發軍方風暴的阿帕契直升機戰鬥頭盔，每頂約200萬元的價格只及F-35頭盔的1/6。

美國空軍參謀長馬克．威爾許3世(Mark Welsh III)在首次介紹F-35頭盔時表示，F-35頭盔不只是頭盔，它是一個整合功能的工作區，是戰場空間與情境感知中心，叫做頭盔實在有些虧待它，應該要有新的名字。

F-35頭盔能精準追蹤眼球動作調整戰場訊息顯示方式。（圖／Rockwell Collins)

《航太雜誌》(Air & Space Magazine)指出，所有飛行員需要的戰場訊息都在頭盔上，除了傳感器與信息顯示系統各種數據，還有熱成像與夜視功能、追縱與瞄準工具、敵機與友機訊息等等。頭盔跟隨飛行員眼睛動作的能力非常驚人，飛行員頭部與眼睛移動，所有數據顯示方式也隨之移動。此外位於F-35機身上的6個攝像頭與分佈式光圈系統讓飛行員獲得了穿透機身視野的視力。

而為了精準追蹤飛行員的視線與眼睛動作，F-35頭盔必須精確合乎飛行員頭形與臉形與眼睛位置，因此每具F-35頭盔都要依個人的頭臉形狀尺寸個別訂制。先以3D掃描建立模型，再根據模型以數位控制鐳射加工頭盔部與目視鏡屏等部份，再實際與飛行員本人進行個別調整與組裝。此外，為了防止飛行員在彈射或高機動下脊椎與頸部受傷，頭盔的重心位置必須精準落在飛行員的脊椎的適當位置上。

F-35頭盔內抬頭顯示屏幕能提供各種戰場訊息與敵友動態。圖為F-35頭盔眼罩上顯示屏幕成像。（圖／Rockwell Collins)

F-35頭盔造價太高，也無法替代使用，製作過程極為複雜，很難應拿戰場上各種突發狀況。（圖／美國空軍）

而這些繁複的製作與設定過程帶來的就是極為高昂的造價，由於每個頭盔都是單獨訂製，單價成本高達40萬美元。過於複雜的訂制過程也引發不少擔憂，除了飛行員之間無法使用別人的頭盔之外，一旦頭盔受損就得曠日廢時地重新製作，飛行員才能重新返回天空，這在戰鬥當中會嚴重影響整體戰力。

(中時電子報)