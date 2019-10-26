國家圖書館與全球半導體知名公司Lam Research（科林研發）合作推動「送書到學校」計畫，26日在新竹市文化局水景廣場舉行贈書儀式，捐贈總計鎮600冊優良英文圖書給新竹地區6所國中、小。
國家圖書館館長曾淑賢表示，英文教育日益受到重視，為激發學生英文學習動機，增進學習樂趣及成就感，雙方首度攜手合作推動「送書到學校」計畫，今年是第2年舉辦。
曾淑賢說，採購600冊優良英文圖書，並訂製專屬書架，捐贈給用心推廣閱讀的新竹市虎林國中與新竹縣寶石國小、新星國小、興隆國小、關西國中及博愛國中等6所學校，充實校園英文閱讀資源。
Lam Research資深處長楊文華希望拋磚引玉，吸引更多企業重視社會責任，關注孩子的閱讀教育。
贈書儀式後展開「閱讀好酷嘉年華」活動，有AR體驗、機器人操作、繪本實作、機關盒益智玩具和密室桌遊等寓教於樂的有趣體驗，吸引不少親子參加。
(中時 )
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