萬聖節要來了，家裡有小朋友的大人有開始準備為自己的小寶貝梳妝打扮，去外頭「Trick or Treat」了嗎？不過有名媽媽分享在家裡差點被自己女兒嚇出一身汗。她知道女兒快期中考了，讓她一個人在房間又有些不放心，於是想從門縫中查看讀書情形。可怕的是，她低頭往門縫一瞥，卻看到一雙大大又哀怨的眼睛與她對望，該名媽媽表「差點被嚇死」。

這名媽媽在臉書《爆廢公社公開版》拍下一張驚悚的畫面。她表示因為想要查看即將期中考的女兒是否有用功，或者正在偷懶滑手機，於是她想到一招，從門底下的空隙中默默窺視女兒。沒想到她一低下頭往門縫探去時，竟發現一雙烏黑又哀怨的眼睛與她對望，像極了女鬼，驚悚指數破表。

媽媽差點以為是遇到女鬼了。並虧了自己女兒一下，「不用化妝就像鬼」。 （摘自爆廢公社公開版）

媽媽表示，「看！差點嚇死！」雙眼直瞪著她就算了，黑眼圈竟然還那麼重，害她差點以為是真的遇到女鬼了。並虧了自己女兒一下，「不用化妝就像鬼」。

網友看見此照片也紛紛表示「這眼神好恐怖」，形容女兒的樣子猶《咒怨》中的小孩，見眼神如此哀怨的樣子，看樣子是真的不想讀書了。不過也有網友幽默道「女兒：妳以為我不知道你想幹嘛嗎？」、「感覺兩個都會被嚇到」、「兩個同時低頭，有其母必有其女啊！」

這名媽媽在臉書《爆廢公社公開版》表示，因為想要查看即將期中考的女兒是否有用功，她想到一招，從門底下的空隙中默默窺視女兒，卻自己被嚇個半死。（摘自爆廢公社公開版）

(中時電子報)