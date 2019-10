成龍今(26日)下午3點半透過微博報喜,公布美國加州時間10月25日獲得有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院(The British Academy of Film and Television Arts,簡稱BATFA)頒發的「大不列顛獎(Albert R. Broccoli Britannia Award of Worldwide Contribution to Entertainment)」肯定他對全球娛樂的貢獻。

在微博文中,成龍表示:「感謝有『英國奧斯卡』之稱的英國電影學院獎把『大不列顛獎』頒給我,這個獎是表彰獲獎人在全球範圍內對娛樂事業做出的貢獻。感謝BAFTA讓我有機會跟這麼多優秀的同行一起領獎,也感謝范‧迪塞爾(台灣譯為馮‧迪索)為我頒獎。在台上我跟大家說:『入行做電影已經59年了,這麼多年來我幾乎一直在拍動作喜劇,因為我喜歡看到觀眾們在影院裡哈哈大笑,這讓我很開心。』」

與成龍(右2)同時獲獎的還有喬登·皮爾(左起)、諾曼‧李爾、菲比‧沃勒-布里奇及史提夫。庫根。(取自新浪微博@成龍)

文中,成龍特別感謝全世界的影迷:「是你們的支持讓我堅持了這麼多年,接下來我會拍把動作和一點點浪漫結合起來的故事給大家看,哈哈!最後,最重要的是,我們的心中要一直有愛,愛你的國家,愛你的家庭,愛這個世界,希望世界和平!」

馮迪索把獎項頒給成龍。(取自新浪微博@成龍)

成龍也在微博中上傳多張領獎照片,除了他西裝畢挺地拿著獎座外,還有同時獲獎的電視劇作家和製片人諾曼‧李爾Norman Milton Lear(作品包括《油炸綠番茄》、《美國式離婚》)、身兼製作、作家的喜劇演員史提夫·庫根Steve Coogan、《逃出絕命鎮》導演喬登·皮爾Jordan Peele、女星菲比‧沃勒-布里奇WALLER-BRIDGE(主持脫口秀《周六夜現場》、參與演出電影《星際大戰外傳:韓索羅》)等人。

(旺報 )