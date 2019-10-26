鑑於台北市有為數不少未領執業登記的非法「白牌」計程車，公然在市區流竄攬客，不但逃避法規管理，對乘客安全也衍生治安顧慮。台北市警交通大隊，已針對這些違法「白牌」計程車展開強力執法，同時教導民眾辨認搭乘車內有「執業登記證」的合法，拒搭無登記證的「白牌」計程車。

北市警交通大隊出，民眾搭乘計程車應注意下列事項：

（一） 車輛外觀顏色是否為純黃色、置車頂燈、後車門標識等。

（二） 計程車後車窗玻璃，未依規定標識車號，或車窗玻璃黏貼不透明反光紙，無法直接觀視車內環境者，避免搭乘。

（三） 察看車內右前方及前座椅後方指定插座有無置放執業登記證及副證(無者，避免搭乘)。

（四） 登記證上相片是否與駕駛人相符，並牢記車號、車行名稱及駕駛人姓名。

據媒體報導，有民眾行經南京東路發現一輛自用車（白牌車）違規攬客。案經警察局交通大隊深入查證後，知該違規車輛係「AXX-XXX2」自小客，並已通知轄區中山警分局查辦，將依違反「道路交通管理處罰條例」第38條（汽車駕駛人違規攬客）及同條例第18條（汽車車身顏色變更）舉發。另違反「公路法」第77條（未申請核准，經營汽車運輸業），事涉現場營業事實之認定及處罰，爾後將由權管單位（交通局）或聯合警察局及監理所共同執行。

警察局交通大隊表示，將持續規劃執行「計程車違規稽查專案勤務」，請各警分局加強稽查，以確保乘客搭乘安全及權益。

(中時電子報)