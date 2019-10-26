六和高中校慶 運動會創意又熱鬧 17:532019/10/26 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 六和高中校慶運動會創意又熱鬧。(六和高中提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 六和高中校慶運動會創意又熱鬧。(六和高中提供／呂筱蟬桃園傳真) 六和高中校慶運動會創意又熱鬧。(六和高中提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市六和高中26日舉辦63週年校慶及運動會，今年創意進場呈現主題多元富創意，包括電影漫威與DC英雄都被拿來混搭，學生製作擬真的「復仇者聯盟」中的薩諾斯擁有的「寶石手套」，還有最近很夯的電影小丑，都是班級創意進場的哽。 校長林繼生表示，在假日舉辦活動，讓氣氛比往年熱絡許多，不管國二、高二班級，為了準備進場表演都大費周章及加倍用心，更有高達8成以上的導師不只陪班級進場而已，更親自粉墨登場，青春萌樣和學生比起來完全沒有違和感，至於打扮及熱情更不輸學生，老師精彩的表演引起眾多尖叫。 (中時 ) #創意 #進場 #班級 #學生 #高中 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，激勵周一LME期銅觸及1個月高點 10:002019/10/22 財經 渣打FinTech創意影片大賽 這組聯軍抱回70萬 12:532019/10/22 財經 用影片展現金融科技 渣打打動年輕世代加入 13:212019/10/22 財經 渣打創意影片賽 揮灑青年金融科技創意 13:222019/10/22 財經 陳同佳案 國安幕僚：備3套劇本切時間點進場 19:482019/10/22 政治 《商情》買盤進場，支撐周二LME基本金屬期貨多數走升 10:002019/10/23 財經 2019臺北創意節 未來創意論壇暨頒獎典禮 匯聚華文創意之光 09:002019/10/24 兩岸 臺北文創天空創意節 翻玩城市 04:102019/10/25 產業．科技 2019台北創意節 匯聚華文創意之光 12:402019/10/25 生活 2019臺北創意節 AD：NEXT未來創意論壇 新科技時代來臨 創意軟實力大有看頭 16:492019/10/25 兩岸 生活熱門新聞 無線充電很實用？ 網曝致命缺點 - 生活 好市多鍋物秒殺！網驚：是多好吃 - 生活 吃蘋果會便秘還是止瀉？答案驚人 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 感動！送走綺綺再接生 台大名醫深信「胎夢」實現了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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