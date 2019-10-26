六和高中校慶運動會創意又熱鬧。(六和高中提供／呂筱蟬桃園傳真)

六和高中校慶運動會創意又熱鬧。(六和高中提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市六和高中26日舉辦63週年校慶及運動會，今年創意進場呈現主題多元富創意，包括電影漫威與DC英雄都被拿來混搭，學生製作擬真的「復仇者聯盟」中的薩諾斯擁有的「寶石手套」，還有最近很夯的電影小丑，都是班級創意進場的哽。

校長林繼生表示，在假日舉辦活動，讓氣氛比往年熱絡許多，不管國二、高二班級，為了準備進場表演都大費周章及加倍用心，更有高達8成以上的導師不只陪班級進場而已，更親自粉墨登場，青春萌樣和學生比起來完全沒有違和感，至於打扮及熱情更不輸學生，老師精彩的表演引起眾多尖叫。

(中時 )