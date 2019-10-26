由鄧倫、李一桐、應昊茗、張雅卓主演的《海棠經雨胭脂透》已於24日起在台灣影音網路平台播出，講述李一桐飾演的千里尋父的少女顧海棠，與鄧倫不打不相識，卻被大公子朗月明（應昊茗飾演）相中，男方為此設計一場「騙婚記」。當李一桐得知自己所嫁非人，她痛恨鄧倫的欺騙，狠甩他巴掌怒喊：「我一生全都被你毀了。」鄧倫因拱手讓出所愛之人懊悔至極於街頭買醉，在滂沱大雨中以淚洗面，希望求得李一桐原諒。

《海棠經雨胭脂透》鄧倫因鑄成大錯，與李一桐將談一場「國民虐戀」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《海棠經雨胭脂透》中鄧倫為了幫助因毀容而陷於自卑情結的哥哥應昊茗，狠心欺騙與自己有情愫的李一桐，讓對方以為成親的對象是自己，直到大婚之夜女方才發現新郎被掉包，氣得直吼：「你們這是騙婚」、「我這一生全都被你毀了」接著怒賞「騙婚男」鄧倫巴掌，手勁之大不僅聲音響亮，鄧倫的臉還扭曲狂抖，足見李一桐的怒氣有多大，完全「來真的」。為了擺脫這無良的婚約，善於胭脂術的李一桐提出醫治應昊茗的殘缺面孔，但卻沒料到過程中，應昊茗因愛上李一桐而逐漸黑化，極力阻止有情人鄧倫與李一桐兩人相戀，兄弟之間為女人產生嫌隙，精彩的三角關係令劇迷相當期待。

《海棠經雨胭脂透》鄧倫因鑄成大錯，與李一桐將談一場揪心的愛情故事。（圖／愛奇藝台灣站）

鄧倫在大陸人氣相當高。（圖／愛奇藝台灣站）

過往以哭戲令人印象深刻的鄧倫，從《香蜜沉沉燼如霜》到《加油你是最棒的》，不管內斂、外放的情緒，各種哭戲皆收放自如、戲劇張力十足，看得觀眾想不入戲都難。這次在《海棠經雨胭脂透》戲裡，原先為兄弟情誼選擇捨棄愛情的鄧倫，事後卻萬般懊悔，藉酒消愁的他，在街頭緊抱李一桐苦苦哀求：「你怎麼樣才肯原諒我？」甚至捶腿痛哭，尤其是在傾盆大雨裡哭求原諒的一場戲，只見鄧倫淚水與雨水交融，狼狽不堪地渴望獲得李一桐的原諒，沒想到竟換來對方一句冷言：「有些錯需以一輩子來懺悔」轉頭就走。劇中鄧倫因一開始就鑄成大錯，與李一桐產開一場「國民虐戀」，揪心的愛情故事超越前作。

(中時電子報)