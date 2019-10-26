台中市經發局長張峯源等人以速寫方式展現中區特色，盼帶動舊城區活力。（林欣儀攝）

重振舊城區早期風華，位於台中市中區的自由路、繼光街商圈攜手舉辦「自由欣力寫生交流會」，透過速寫呈現早期建築特色，結合街舞、踩街等活動帶動商機，並串連中城再生文化協會舉辦的「鈴蘭通散步納涼會」，盼一場接一場活動能引進年輕人、推廣中區商圈。

年輕參賽者穿上最潮衣服、站上舞台表演流行街舞，展現活動，配合中區的周末樂活派對活動，台中市政府經發局長張峯源說，透過變裝、畫畫、街舞與遊行等活動，盼振興中區商業強度，未來更將結合糕餅與鄰近的一中商圈做聯合行銷，凸顯舊城區的好吃、好玩。

台灣太陽餅博物館執行長陳瑛宗、繼光商店街管理委員會主委張進鑫皆指出，舊城區有豐富的地理與人文特色，結合街舞、寫生等活動，盼聚集年輕人、加深老店的深度，明年更盼爭取國際級城市速寫活動。

為期2天的活動26日將由速寫揭開序幕，緊接著登場的街舞、萬聖節變裝散步嘉年華等，增添舊城區的新活力，主辦單位強調，今年串聯中城再生協會的「鈴蘭通散步納涼會」，周邊街道掛上歐風鈴蘭花造型燈，營造出早期中區「鈴蘭通」商店街特色，盼重拾綠川、柳川的昔日風華。

(中時 )