時序入秋後進入山藥產季，新北市農業局26日在雙溪平林農場舉辦「輕旅山間，新北採藥趣」活動，展售新鮮山藥，並表揚新北山藥評鑑冠軍葉俊郎，質優美味的山藥栽種不易，能補腎健脾，滋補養生，每台斤價格可達300元，可說是全台最高貴的山藥。

葉俊郎為雙溪區三港里長，同時也是瑞芳地區山藥產銷班長，繼2016年，睽違3年再度摘冠；他表示，不同於其他山藥品種，新北山藥口感香Q綿密，山藥從農曆過年開始種，要到中秋節才開始採收，這段期間的管理、照顧都輕忽不得，能得獎非常開心。

瑞芳地區農會理事長林文義表示，新北山藥為台灣野生特有品種「基隆原生種山藥」，主要生長於雙溪、平溪、瑞芳、貢寮、汐止地區，種植面積約46公頃，年產量約600公噸，因較進口的山藥更新鮮，每到收成時，內行饕客都紛紛指名搶購。

新北山藥口感香Q綿密，切開後斷面不易褐化，做為涼拌山藥、山藥饅頭當點心，或製成秋冬進補料理，皆十分美味。展售會現場不僅展售最新鮮的山藥，還有山藥水果牛奶、山藥銅鑼燒與手工山藥粿免費試吃活動，吸引上百位民眾前來共襄盛舉

新北市祕書長林祐賢指出，山藥養生又綿密可口，為新北健康三寶，除了鼓勵農友精進栽培技術，提供更優質美味的山藥，更結合淡蘭古道登山熱潮，推出一日山藥體驗之旅，讓遊客體驗一日山藥農，悠遊享受雙溪、平溪、貢寮的山海美食與美景。

(中時 )